Неприятный запах из носа в большинстве случаев сигнализирует о развитии атрофического ринита. Об этом в программе "О самом главном" рассказал телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Чаще всего симптом указывает на атрофический ринит. При данном заболевании клетки носовой полости погибают, что приводит к появлению неприятного запаха из носа, – объяснил врач.
По словам медика, начать лечение необходимо как можно раньше, ведь со временем ситуация только усугубляется, в результате чего заболевание становится неконтролируемым.
– Нужно посетить лор-врача, который сделает риноскопию, то есть с помощью специальной видеокамеры осмотрит полость носа и определит, насколько сильно идут процессы атрофирования. Специалист также подберет препараты, которые помогут сберечь и даже восстановить клетки. Когда курс лечения будет пройден, неприятный запах устранится, – резюмировал Сергей Агапкин.
Фото: скриншот видео
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Медик рассказал, о развитии какой опасной болезни говорит неприятный запах из носа
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