Медик рассказал о причинах повышения температуры после вакцинации

Повышение температуры после вакцинации – это нормальная реакция организма. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– [Повышение] температуры – это реакция организма на внедрение инфекционного агента. Причем неважно, вирусов или бактерий. Через сложную цепь превращений выделяются специальные пирогенные вещества, и организм поднимает температуру для того, чтобы внедренных агентов погубить. Это нормально, – объяснил медик.
Дмитрий Шубин предупредил, что температура после вакцинации не должна повышаться выше 38,5 градуса у взрослых и 38 градусов у детей.
– Иначе это начинает влиять на жизненные функции организма. Поэтому при превышении этих границ нужно принимать лекарства, понижающие температуру, – отметил медик.
В частности, врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева посоветовала принимать парацетамол.