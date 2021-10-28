Медик рассказал о причинах повышения температуры после вакцинации

– объяснил медик.Дмитрий Шубин предупредил, что температура после вакцинации не должна повышаться выше 38,5 градуса у взрослых и 38 градусов у детей.– отметил медик.В частности, врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева посоветовала принимать парацетамол.