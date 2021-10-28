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  2. Медик рассказал о причинах повышения температуры после вакцинации

Медик рассказал о причинах повышения температуры после вакцинации

Повышение температуры после вакцинации – это нормальная реакция организма. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


– [Повышение] температуры – это реакция организма на внедрение инфекционного агента. Причем неважно, вирусов или бактерий. Через сложную цепь превращений выделяются специальные пирогенные вещества, и организм поднимает температуру для того, чтобы внедренных агентов погубить. Это нормально, – объяснил медик.

Дмитрий Шубин предупредил, что температура после вакцинации не должна повышаться выше 38,5 градуса у взрослых и 38 градусов у детей.

– Иначе это начинает влиять на жизненные функции организма. Поэтому при превышении этих границ нужно принимать лекарства, понижающие температуру, – отметил медик.

В частности, врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева посоветовала принимать парацетамол.
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