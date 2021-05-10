Почему может случиться обморок и какой должна быть первая помощь? На этот вопрос в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" ответил Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
Врач обратил внимание, что потеря сознания является следствием определенной патологии. Чаще всего таковой является недостаточное питание головного мозга.
– Причиной этого могут быть сосудистые, нервные и сердечно-сосудистые патологии. В последнем случае сердце бьется редко, из-за чего головному мозгу не хватает кровотока и питательных веществ, – рассказал кардиолог.
В современном мире особенно важно знать азы первой помощи, поскольку каждый может оказаться в ситуации, когда рядом кто-то потерял сознание.
– Ни в коем случае не паникуйте, вызовите скорую помощь и затем уложите пациента на ровную поверхность. Далее расстегните одежду, чтобы кислород начал поступать к органам и тканям, – посоветовал Алексей Деконский.
Кроме того, специалист добавил, что у пострадавшего нужно осмотреть полость рта на наличие рвотных масс, и только потом прощупать пульсацию на крупных сосудах. Это поможет убедиться, что пациент жив.
– Часто обморочное состояние сопровождается гипотонией, то есть низким давлением. Поэтому для того, чтоб улучшить кровоток и подачу кислорода к головному мозгу, поднимите ноги пострадавшего и положите их на какой-нибудь предмет, чтобы конечности оказались выше головы, – заключил Алексей Деконский.
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Медик рассказал о причинах обморока и оказании первой помощи
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