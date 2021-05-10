Медик рассказал о причинах обморока и оказании первой помощи

Врач обратил внимание, что потеря сознания является следствием определенной патологии. Чаще всего таковой является недостаточное питание головного мозга.рассказал кардиолог.В современном мире особенно важно знать азы первой помощи, поскольку каждый может оказаться в ситуации, когда рядом кто-то потерял сознание.посоветовал Алексей Деконский.Кроме того, специалист добавил, что у пострадавшего нужно осмотреть полость рта на наличие рвотных масс, и только потом прощупать пульсацию на крупных сосудах. Это поможет убедиться, что пациент жив.заключил Алексей Деконский.