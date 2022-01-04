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Медик рассказал о пользе плавания для суставов

Плавание положительно влияет на суставы, дыхательную систему и умственные способности человека. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказали российские врачи.


Кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман сообщил, что когда человек находится в воде, его суставы подвергаются меньшей нагрузке.

– Доказано: у людей, которые регулярно плавают, реже развивается остеоартроз – дегенеративное изменение в суставах, – обратил внимание медик.

Герман Гандельман также отметил, что в ходе исследований проводилось тестирование людей, которые плавают и которые данной физической нагрузкой пренебрегают. Оказалось, что умственные способности у первых несколько выше.

– Плавание – хорошая физическая нагрузка, а мы знаем, что самым надежным средством для насыщения мозга и уменьшения скорости снижения умственных способностей являются регулярные занятия спортом, – заметил врач.

Кроме того, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус уточнил, что плавание – прекрасная нагрузка для пациентов с заболеваниями дыхательной системы.

Фото: pixabay.com
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