Медик рассказал о пользе чая с имбирем

Имбирь является одной из самых популярных пряностей. В нем много активных веществ, которые укрепляют иммунитет и помогают при простудных заболеваниях. Подробнее о пользе чая с имбирем в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Существует большое количество исследований, которые говорят, что чай с имбирем имеет достаточно выраженное профилактическое и лечебное действие при простудах. Также у пряности ярко выраженное противовоспалительное действие, но в отличие от классических препаратов, которые пациенты принимают, например, при температуре, у него практически отсутствует негативный эффект на желудочно-кишечный тракт, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Вместе с тем имбирь стимулирует выработку энергии, повышает адреналин и снижает аппетит. Об этом ранее рассказывал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
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