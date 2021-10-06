Медик рассказал о кардиологических проблемах пациентов с сахарным диабетом

Сахарный диабет вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Дмитрий Чеснов.
– Уровень глюкозы должен быть в нормальных пределах. Если показатель часто или постоянно находится выше нормы, начинают развиваться осложнения, поскольку организму нужно куда-то прятать избыток глюкозы. И если большая часть вымывается с мочой, то остальное как бы шунтируется в стенки сосудов. В результате возникает ангиопатия, то есть сосудистое осложнение органов. Вот почему ученые и врачи уделяют огромное значение контролю над сахарным диабетом, – обратил внимание специалист.
По его словам, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно не только контролировать уровень глюкозы в крови, но и следить за весом, а также показателями холестерина, липидов, гликированного гемоглобина и артериального давления.
– Если все эти параметры привести к определенным нормативам, которые заложила природа, то можно ожидать улучшения состояния диабетика, – резюмировал Дмитрий Чеснов.
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