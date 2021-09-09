Медик рассказал, о какой проблеме могут сигнализировать красные глаза

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин заявил, что красные глаза по утрам чаще всего бывают из-за синдрома сухого глаза, и объяснил, какие меры необходимо предпринять при обнаружении подобного симптома.
– Часто покраснение связано с синдромом сухого глаза. Ученые установили, что когда человек долго выполняет работу, требующую зрительного сосредоточения, он реже моргает. Из-за этого глаза меньше увлажняются слезой, в результате чего возникает пересыхание роговицы. Затем начинаются воспаления, а маленькие кровеносные сосуды переполняются кровью. Отсюда красные глаза по утрам, – обратил внимание медик.
По словам Сергея Агапкина, в большинстве случаев проблема решается сама собой. При длительном существовании данного синдрома необходимо обратиться за медицинской помощью к офтальмологу. Врач подберет специальные капли от пересыхания глаз.
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