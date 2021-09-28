Медик рассказал, какой обезболивающий препарат можно принимать во время беременности

Врач-педиатр Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил, что беременным женщинам можно принимать только один обезболивающий и жаропонижающий препарат – парацетамол.
– Парацетамол – нестероидный, то есть негормональный, противовоспалительный препарат. Это единственное лекарство, которое рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения как обезболивающее и жаропонижающее для беременных, – уточнил информацию медик.
Вместе с тем Дмитрий Чеснов добавил, что важно придерживаться правильной дозировки препарата.
– Однократная дозировка лекарства может составлять от 500 миллиграммов до 1 грамма. В таких дозах препарат можно использовать максимум четыре раза в сутки. То есть суточная максимальная доза составляет 4 грамма, – резюмировал врач.
Конечно, заболевания лучше предупредить, чем лечить. Напомним, что вчера Минздрав утвердил порядок вакцинации беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции. Отныне делать прививки таким пациенткам будут в соответствии с прилагаемой к препарату инструкцией, его общей характеристикой и отсутствием противопоказаний к вакцинации.
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