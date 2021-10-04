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  2. Медик рассказал, какое возрастное заболевание является следствием малоподвижного образа жизни в детстве

Медик рассказал, какое возрастное заболевание является следствием малоподвижного образа жизни в детстве

Малоподвижный образ жизни в детстве приводит к развитию остеопороза в будущем. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


По словам врача, с остеопорозом часто сталкиваются женщины в менопаузальном возрасте. Дело в том, что после 40 лет кости начинают размываться, становятся хрупкими и пористыми. На фоне этого у пациентов нередко диагностируют перелом шейки бедра, также у таки людей может образовываться горб.

- Костная масса закладывается в возрасте до 15 лет. Если ребенок постоянно сидит, к тому же пьет сладкие газированные напитки, костная масса почти не нарастает. И когда через 40 лет она начинает теряться естественным путем, быстрее достигается болезненное состояние, - обратил внимание Александр Мясников.

В заключении медик посоветовал и детям, и взрослым заниматься спортом и больше двигаться, чтобы предупредить развитие некоторых опасных заболеваний.

Фото: pixabay.com
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