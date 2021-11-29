Медик рассказал, какие продукты стоит включить в рацион пациентов с II группой крови

У людей с II группой крови чаще обнаруживаются тромбозы, поэтому в их рационе должны присутствовать продукты, способные предотвратить развитие данной проблемы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Доказано, что витамин Е таким образом влияет на поверхность клеток крови, что они перестают слипаться. Их взаимное отталкивание приводит к тому, что тромбы не образуются, – объяснил Дмитрий Шубин.
В большом количестве витамин Е содержится в миндале. В ста граммах продукта – примерно 180 процентов от суточной нормы. Поэтому в день рекомендуется съедать 55 граммов миндаля.
Поскольку у людей с II группой крови также существует риск развития рака желудка, в их рационе должны присутствовать брокколи. В продукте содержится сульфорафан, который обладает противораковым действием.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева отметила, что пациентам с II группой крови рекомендуется каждые 3–5 лет делать гастроскопию, чтобы исключить вероятность развития рака желудка.
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