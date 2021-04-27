Люди, которые в детстве занимались спортом, в меньшей степени подвержены развитию остеопороза, чем те, кто физическими упражнениями пренебрегал. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, остеопороз – это проблема, при которой происходит разжижение костей. Врачи относят опасное явление к педиатрическому заболеванию.
– Занятие спортом в детстве позволяет нарастить нормальную костную массу. Через 40 лет остеопороз у таких людей бывают крайне редко, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
346
Медик рассказал, как занятия спортом в детстве влияют на дальнейшее здоровье
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter