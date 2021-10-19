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Медик рассказал, как снять чувство слабости в первые дни заболевания коронавирусом

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко рассказал, как самостоятельно справиться со слабостью в первые дни заражения коронавирусной инфекцией.


По словам медика, слабость может быть проявлением любой инфекции.

– Слабость связана с несколькими причинами. Самой первой является интоксикация, когда продукты распада клеток борются с вирусной инфекцией, организм сильно напрягается, из-за чего и отдает много энергии. Естественно, эту энергию нужно восполнить. При подъеме температуры и этой борьбе быстро расходуется глюкоза, поэтому обильное теплое питье, можно сладкое, обязательно должно присутствовать. Оно поможет восстановить силы гораздо быстрее, – отметил Валерий Андриенко.

Также слабость при коронавирусе и других инфекция может быть связана с падением сатурации, то есть уровня насыщения крови кислородом. Показатель медик посоветовал проверять с помощью пульсоксиметра.

– При слабости нужно перевернуться на живот и занять так называемую прон-позицию. Если цифры окажутся критическими, необходимо вызывать "скорую". В такой ситуации справиться со слабостью самостоятельно пациент не сможет, – предупредил врач.

В заключение Валерий Андриенко посоветовал всем пациентам с коронавирусом правильно питаться, добавлять в рацион легкоусвояемые продукты и следить за сатурацией.

Фото: pixabay.com
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