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  2. Медик рассказал, как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обезопасить себя от последствий COVID-19

Медик рассказал, как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обезопасить себя от последствий COVID-19

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко рассказал, как людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями обезопасить себя от последствий перенесенного коронавируса и нужно ли таким пациентам отменять ранее прописанные им препараты.


По словам врача, единственным верным решением для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является вакцинация против коронавируса.

– Вакцинация дает возможность не только не заразиться коронавирусной инфекцией, но и если переболеть, то в очень легкой форме. Прививку как раз и делают в первую очередь тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем, способные привести к катастрофе, – обратил внимание Валерий Андриенко.

Что касается приема назначенных препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, то их, отметил Валерий Андриенко, отменять не нужно.

– Коронавирусная инфекция может воздействовать не только на легкие. Она дает осложнения на головной мозг и сердечную мышцу, из-за чего могут возникать сердечные миопатии. Поэтому те препараты, которые принимает пациент, отменять не стоит. Необходимо поговорить с доктором, быть может, еще какие-нибудь лекарства нужно будет дополнительно использовать, – резюмировал Валерий Андриенко.
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Фото: РЕЙТЕР
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