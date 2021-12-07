Медик рассказал, как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обезопасить себя от последствий COVID-19

По словам врача, единственным верным решением для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является вакцинация против коронавируса.обратил внимание Валерий Андриенко.Что касается приема назначенных препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, то их, отметил Валерий Андриенко, отменять не нужно.– резюмировал Валерий Андриенко.