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Медик рассказал, как определить развитие диабета по руке

Высокий уровень сахара в крови можно определить по руке. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


Онемение пальцев кисти после пробуждения может сигнализировать о развитии ряда проблем, в том числе сахарного диабета.

– Самый возможный вариант – синдром запястного, или карпального, канала. [В руке] проходит срединный нерв, сдавление которого ночью усугубляется в связи с нарушением венозного оттока из тканей. Это совершенно стандартная ситуация. Тем не менее нужно проверить шейный отдел позвоночника, потому что это [онемение пальцев] может быть признаком страдания спинного мозга или спинальных нервов. И, конечно же, необходимо проверить уровень сахара в крови, – обратил внимание Дмитрий Шубин и добавил, что онемение пальцев после пробуждения также может свидетельствовать о наличии полинейропатии, которая иногда развивается в результате неконтролируемого сахарного диабета.

Фото: pixabay.com
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