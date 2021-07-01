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Медик рассказал, как наладить работу кишечника без лекарств

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, почему необходимо включать в рацион продукты с клетчаткой, особенно тем людям, у которых есть проблемы со стулом, трудности с опорожнением кишечника.


Чтобы наладить работу кишечника, считает специалист, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций.

– Первое, это пересмотр рациона питания. Во второй половине для, особенно вечером, необходимо употреблять большое количество клетчатки. Это может быть, например, курага или чернослив. Второе, после обеда, а лучше ближе ко сну важно употреблять достаточное количество воды, потому что иногда проблема не в том, что человек не ест клетчатку, а в том, что он ее не запивает. Проснувшись с утра, выпейте стакан обычной жидкости. Она ускорит перистальтику кишечника. После этого 5–10 минут уделите энергической физической нагрузке. Идеальным вариантом является ходьба на месте с высоким подъемом ног. Благодаря этому вода в кишечнике начнет двигаться, а стенки кишечника  – сокращаться, – объяснил врач.

Сергей Агапкин посоветовал придерживаться этих рекомендаций на протяжении двух-трех недель и обратил внимание, что все действия необходимо выполнять регулярно. Только в таком случае наладится работа кишечника.

Фото: pixabay.com
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