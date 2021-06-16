Медик рассказал, как бороться с бессонницей без таблеток

Для профилактики бессонницы важно соблюдать гигиену сна. Избавиться от проблемы можно с помощью специального упражнения, которое нужно делать перед отходом ко сну. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– В первую очередь нужно уделить внимание гигиене сна. Во-первых, за два часа до сна необходимо исключить любые информационные нагрузки. Это означает, что надо отключить телефон и телевизор. Во-вторых, два часа перед отходом в постель лучше потратить на прогулку или умеренные физические нагрузки. Также важно проветривать помещение, чтобы в спальне не было жарко, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Сергей Агапкин посоветовал делать дыхательное упражнение.
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– Приложите руки к лицу, чтобы указательные пальцы накрыли нос. Так мы часто делаем зимой, когда замерзают руки. После дышите носом: на пять счетов вдох, и на пять – выдох. Упражнение можно делать лежа в постели, главное, не спешить, – резюмировал специалист.
Фото: pixabay.com
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