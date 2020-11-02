Ношение защитных масок очень эффективно в борьбе с распространением коронавируса, сообщает БЕЛТА.
Об этом заявил заведующий лабораторией нарушения сердечного ритма РНПЦ "Кардиология" Дмитрий Гончарик.
Специалист пояснил, что в РНПЦ действует режим, приближенный к карантину. Это снижает риск заражения пациентов, тем более что в учреждении есть пациенты с пересаженными сердцами. В РНПЦ введен обязательный масочный режим. Врачи осматривают пациентов в специальных защитных комплектах, масках и щитках. Все пациенты поступают в РНПЦ с результатами выполненного ПЦР-исследования.
Заведующий лабораторией отметил, что центр работает в обычном режиме, все операции выполняются по плану.
В продолжение темы важности масочного режима Дмитрий Гончарик рассказал, как в одной из европейских стран представитель Минздрава на одном из ведущих телеканалов заявил, что сомневается в пользе ношения защитной маски. После этого несколько человек из разных медицинских организаций призвали его официально опровергнуть эти слова. Вскоре представитель Минздрава заявил, что это было его личное мнение и оно не объективное. Он все-таки отметил: имеющиеся данные подтверждают, что масочный режим очень эффективен в борьбе с распространением инфекции в масштабах страны.
Фото: БЕЛТА
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Медик рассказал, эффективен ли масочный режим в борьбе с COVID-19
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА