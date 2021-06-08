Укусы пчел часто являются смертельными для людей, страдающих от аллергии на яд этих насекомых, поскольку могут вызывать анафилактический шок. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Анафилактический шок – аллергическая реакция, которая, если сразу не прибегнуть к спасительным мерам, приводит к смерти. Поэтому люди, у которых есть аллергия на пчелиный яд, должны носить с собой ручку-шприц с адреналином, – обратил внимание специалист.
Александр Мясников отметил, что при анафилактическом шоке важно как можно быстрее сделать укол, поскольку врачи, прибывшее на вызов, скорее всего, не успеют спасти пострадавшего. Аллергическая реакция поражает организм мгновенно.
Вместе с тем врач обратил внимание, что в настоящий момент единственным стопроцентным противопоказанием к прививкам является история анафилактического шока на что-либо, поскольку специалисты стараются избегать проявления данной аллергической реакции у пациентов.
Фото: pixabay.com
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Медик рассказал, для кого укус пчелы может быть смертельным
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