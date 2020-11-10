Медик рассказал, чего ждать от коронавируса в следующем году

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев уверен: не стоит бояться четвертой волны COVID-19, сообщает РИА Новости.
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Специалист спрогнозировал дальнейший путь COVID-19. Он считает, что, скорее всего, коронавирус будет проявлять сезонность. Еще рано говорить о полном его исчезновении – спустя время вирус может вернуться. Но следующий год мы встретим во всеоружии.
– В период с изменчивой погодой вирус ведет себя более агрессивно. Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы еще больше приспособимся и будем легче переносить заболевание, – отметил Максим Гультяев.
Врач предполагает, что подъем коронавируса возможен, но уже без таких высоких показателей.
– Я думаю, что четвертой волны и серьезной вспышки заболеваемости не будет. Будет подъем коронавируса, но уже без таких чудовищных цифр. Сознательное население привьется и уже будет защищено, будет много переболевших, которые имеют антитела класса G: они и будут защитой от вируса, – рассказал он.
По мнению врача, безусловным спасением является вакцинация.
– У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать в соответствии с возрастом, степенью поражения организма, наличием хронических заболеваний. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, это выбор и ответственность каждого. Помимо этого, нужно тщательно продумать вопрос пропаганды, чтобы люди не боялись вакцинации, а серьезно относились к этому и понимали ее пользу, – поделился мнением специалист.
По словам эксперта, вакцина, которая появится, вполне может обеспечить защиту на ближайшие годы. Но со временем ее, возможно, нужно будет модернизировать, ведь вирусу свойственно мутировать.
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