Медик рассказал, чего ждать от коронавируса в следующем году

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Специалист спрогнозировал дальнейший путь COVID-19. Он считает, что, скорее всего, коронавирус будет проявлять сезонность. Еще рано говорить о полном его исчезновении – спустя время вирус может вернуться. Но следующий год мы встретим во всеоружии.– отметил Максим Гультяев.Врач предполагает, что подъем коронавируса возможен, но уже без таких высоких показателей.рассказал он.По мнению врача, безусловным спасением является вакцинация.– поделился мнением специалист.По словам эксперта, вакцина, которая появится, вполне может обеспечить защиту на ближайшие годы. Но со временем ее, возможно, нужно будет модернизировать, ведь вирусу свойственно мутировать.