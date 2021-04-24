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Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом

Летом дети травмируются чаще, чем зимой: падают с велосипедов, наступают на костры и лазают по деревьям, в результате чего получают царапины и ссадины. На этот случай в аптечке каждой мамы должны быть перекись водорода, йод, марганцовка и зеленка. Об этом в познавательном ток-шоу «Здорово здоровым быть» на телеканале «Беларусь 1» рассказал врач-педиатр Дмитрий Чеснов.


По словам специалиста, первой помощью при получении раны является перекись водорода. Препарат не заживляет ссадину, только устраняет скопившуюся в ней грязь. При отсутствии перекиси водорода промывать рану можно проточной водой.

А вот обрабатывать рану следует спиртовой йодовой настойкой.

– Большую ссадину мазать йодом запрещено, поскольку препарат может вызвать химический ожог, – обратил снимание Дмитрий Чеснов.

Педиатр посоветовал обрабатывать йодом только края раны, создавая таким образом барьер. В качестве дезинфицирующего средства, по словам врача, стоит использовать зеленку. Однако подходит препарат только для небольших ссадин и царапин.

И еще одной важной составляющей летней аптечки является марганцовка.

– Чаще всего продается в пачке по 5 граммов. Этого количества достаточно, чтобы в домашних условиях приготовить пятипроцентный раствор. Нужно взять 5 граммов марганцовки и растворить ее в ста миллилитрах кипяченой воды. Обязательным шагом является процеживание, поскольку не все кристаллы растворяются в жидкости. Такой раствор выполняет сразу несколько функций: дезинфицирует и подсушивает рану, – рассказал Дмитрий Чеснов.

Специалист отметил, что в препарате нет раздражителей, например, спирта, поэтому он прекрасно подходит для обработки ссадин, царапин и кухонных порезов.

Фото: pixabay.com
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