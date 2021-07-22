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Медик: прием аспирина не снижает риск инфицирования COVID-19

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", сообщил, что аспирин на самом деле не снижает риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Данное предположение является мифом.


– Аспирин на коронавирусную инфекцию не действует. Но те пациенты, которые во время болезни принимали в лечебной дозе таблетки для устранения сердечно-сосудистых патологий, имели лучшие результаты в борьбе с COVID-19. Это связано с тем, что аспирин препятствует тромбообразованию. А мы знаем, что данная проблема является основным осложнением коронавирусной инфекции. При COVID-19 тромбы образуются в легких, сердце и сосудах, это может привести к летальным исходам, – отметил Алексей Деконский.

Врач добавил, что самостоятельно назначать себе аспирин для профилактики коронавируса нельзя, потому что препарат обладает не только полезным, но и отрицательным действием.

– Лекарство при бесконтрольном приеме может вызвать кровотечения, – обратил внимание кардиолог.

Фото: pixabay.com
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