Медик: прерывать беременность в случае COVID-19 нет необходимости

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– сказала Светлана Жуковская.Вместе с тем, отметила эксперт, если женщина находится в тяжелом или критическом состоянии и сохранение беременности представляет опасность для ее здоровья и жизни, вопрос прерывания следует обсудить консилиумом и, вероятно, его провести.Касательно лечения бесплодия Светлана Жуковская отметила, что на сегодня все плановые хирургические операции по этому поводу – лапароскопические операции, гистероскопию – следует отложить. Это рекомендации мирового уровня.– отметила эксперт.Если пара готовилась к ЭКО, цикл уже был начат, то перенос эмбрионов следует отложить до улучшения эпидемиологической обстановки.– добавила акушер-гинеколог.Комитет по здравоохранению 4 мая запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тыс. зрителей.