Медик предупредила о риске преждевременных родов у непривитых женщин

У невакцинированных беременных при заболевании коронавирусной инфекцией риск преждевременных родов значительно увеличивается. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявила главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян.
– Не надо допускать заражения коронавирусной инфекцией беременных. Иначе у них в несколько раз увеличится число невынашиваний и преждевременных родов. К тому же у таких пациенток уменьшается масса плода, – предупредила гинеколог.
Вместе с тем врач посоветовала делать прививку от коронавируса до зачатия, причем процедура обязательная как для будущей мамы, так и для папы.
– Обязательно надо проводить вакцинацию бесплодным женщинам, которые готовятся к ЭКО, поскольку если женщина заболеет, долгожданная беременность может оказаться под огромной угрозой, – отметила специалист.
Лейла Адамян посоветовала делать прививку за два месяца до зачатия. Именно к этому времени в организме будущих родителей выработается достаточное количество антител.
– Если у беременной будут антитела, то они пройдут через плаценту и грудное молоко. Таким образом вакцинированная женщина пассивно защитит своего малыша, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com