Медик предупредил об опасности туннельного зрения

В эфире программы "О самом главном" врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности так называемого туннельного зрения – болезненного состояния глаз, при котором пациент вдруг теряет способность к периферическому обзору.
Туннельное зрение зачастую является кратковременным, проявляется резко и быстро. Проблему можно заподозрить тогда, когда пациент не видит предметы, находящиеся сбоку, страдает от ухудшения зрения в темноте и замечает образующиеся перед глазами темные пятна разного размера.
– Симптом может говорить о наличии проблем с сетчаткой и нарушении ее кровоснабжения. Это достаточно серьезная проблема, – предупредил Александр Мясников.
Врач посоветовал в таком случае обратиться к окулисту и невропатологу.
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