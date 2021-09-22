Медик предостерег от самой распространенной ошибки при измерении давления

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин предостерег от самой распространенной ошибки при измерении давления. О ней специалист рассказал в эфире программы "О самом главном".
По словам врача, показатели давления на одной и на другой руке зачастую бывают разными. Поэтому чтобы получить более точные данные, замеры нужно делать на двух руках, а не на одной, как многие привыкли.
– Очень важно измерять давление на той руке, на которой оно выше, поскольку учет повышенного давления важнее, чем учет пониженного, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Ранее главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областного кардиологического центра УЗ "МОКБ" Алексей Деконский в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил, что измерять нужно два раза в день – утром и вечером. Он отметил, что использовать тонометр ни в коем случае нельзя сразу после занятий спортом или приема пищи.
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