Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Медик предостерег от самой распространенной ошибки при измерении давления

Медик предостерег от самой распространенной ошибки при измерении давления

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин предостерег от самой распространенной ошибки при измерении давления. О ней специалист рассказал в эфире программы "О самом главном".


По словам врача, показатели давления на одной и на другой руке зачастую бывают разными. Поэтому чтобы получить более точные данные, замеры нужно делать на двух руках, а не на одной, как многие привыкли.

– Очень важно измерять давление на той руке, на которой оно выше, поскольку учет повышенного давления важнее, чем учет пониженного, – обратил внимание Сергей Агапкин.

Ранее главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областного кардиологического центра УЗ "МОКБ" Алексей Деконский в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил, что измерять нужно два раза в день – утром и вечером. Он отметил, что использовать тонометр ни в коем случае нельзя сразу после занятий спортом или приема пищи.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы