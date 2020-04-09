Медик пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к коронавирусу

Утверждения о том, что люди, перенесшие корь или ветрянку, имеют меньше шансов заразиться новым коронавирусом, беспочвенны. Такое мнение высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович, сообщает Пятый канал.





Также, по его словам, сейчас нет доказательств того, что иммунитет к коронавирусу выше у людей, которые ранее получили противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Это не более чем интересная гипотеза, отметил эксперт, «она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические», пишет РИА Новости.

Ранее американские эпидемиологи заявили, что в странах, где проводилась вакцинация от туберкулеза, заболеваемость коронавирусом на порядок (до десяти раз) ниже, чем в других странах. Эта вакцина, по мнению некоторых медиков, может стать одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.

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