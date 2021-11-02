Медик посоветовал не применять антибиотики при лечении вирусных заболеваний

Применение антибиотиков при ОРИ без назначения врача является самой серьезной ошибкой в лечении данных заболеваний. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" предупредил врач Валерий Андриенко.
По словам врача, при ОРИ первым делом необходимо установить, каким инфекционным агентом вызвано заболевание. Если вирусным, то прием антибиотиков противопоказан.
– Антибиотики не воздействуют непосредственно на вирус, они делают только хуже, влияя на кишечную микрофлору. Также от этих лекарств может формироваться антибиотикорезистентность, поэтому принимать такие препараты при вирусной инфекции ни в коем случае не стоит, – обратил внимание Валерий Андриенко.
По словам медика, бытует мнение, что если пациент начал принимать антибиотики, он должен пропить их пять дней. Однако от использования этих лекарств можно отказаться в любой момент, если выяснится, что человек заразился вирусным заболеванием.
– Антибиотики должен назначать доктор, – считает Валерий Андриенко.
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