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Медик показал эффективное упражнение против головной боли

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин показал упражнение, с помощью которого можно снять затылочную головную боль.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, затылочная головная боль, которую еще называют затылочной мигренью, характеризуется сильным дискомфортом у основания черепа. Такие неприятные ощущения можно снять с помощью всего одного упражнения. Для его выполнения необходима только гимнастическая резинка, которую нужно наложить на основание черепа. Левый конец резинки должен оказаться в правой руке, а правый - в левой. Одну сторону необходимо натянуть немного вверх, а вторую - вниз. Затем следует повернуть голову вправо и натянуть левый конец резинки. Из этого положения нужно вернуться в исходное и повторить все снова.

Скриншот видео

- Если рассмотрим строение шейного позвоночника, то увидим, что здесь есть нервные корешки. Часть из них отдает свои волокна в чувствительное ядро тройничного нерва внутри головы. Поэтому если что-то случается с этими корешками, то напряжение мышц данной области приводит к давлению нервов и формированию головной боли. Ученые установили, что с помощью нехитрых упражнений можно восстановить подвижность в данной области и снять спазм мышц, - объяснил Сергей Агапкин.

Скриншот видео

Врач посоветовал выполнять это упражнение в течение одной минуты утром и вечером.
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