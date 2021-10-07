Медик показал эффективное упражнение против головной боли

Фото:

pixabay.com

Скриншот видео

Скриншот видео

По словам специалиста, затылочная головная боль, которую еще называют затылочной мигренью, характеризуется сильным дискомфортом у основания черепа. Такие неприятные ощущения можно снять с помощью всего одного упражнения. Для его выполнения необходима только гимнастическая резинка, которую нужно наложить на основание черепа. Левый конец резинки должен оказаться в правой руке, а правый - в левой. Одну сторону необходимо натянуть немного вверх, а вторую - вниз. Затем следует повернуть голову вправо и натянуть левый конец резинки. Из этого положения нужно вернуться в исходное и повторить все снова.объяснил Сергей Агапкин.Врач посоветовал выполнять это упражнение в течение одной минуты утром и вечером.