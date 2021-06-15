Вакцинация против вируса папилломы человека и гепатита В может предупредить развитие рака шейки матки и печени. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, рак шейки матки является болезнью, которую вызывает вирус папилломы человека. Поэтому если человек получит вакцину от данной инфекции, то защитит себя и от развития онкологии.
Вместе с тем врач сообщил, что гепатит В некоторых случаях переходит в рак печени, поэтому прививка от этого вируса может рассматриваться в качестве вакцины от онкологии.
– На самом деле сегодня разрабатываются и реальные прививки от рака. Есть люди, которые переболели онкологией, перенесли операцию, прошли через химиотерапию, но после столкнулись с рецидивом. Врачи, зная, какой рак у этого человека и что ему грозит, вводят специальные вакцины, потому что протеин очень похож на то, из чего состоит опухоль. Против нее у этого протеина вырабатываются антитела. Поэтому когда только начинается рецидив, антитела уничтожают онкологию. Это пока перспективные разработки, среди которых есть вакцины против рака легкого, молочной железы и простаты, – резюмировал Александр Мясников.
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Медик перечислил вакцины, с помощью которых можно предупредить развитие рака
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