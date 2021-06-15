Медик перечислил вакцины, с помощью которых можно предупредить развитие рака

По словам специалиста, рак шейки матки является болезнью, которую вызывает вирус папилломы человека. Поэтому если человек получит вакцину от данной инфекции, то защитит себя и от развития онкологии.Вместе с тем врач сообщил, что гепатит В некоторых случаях переходит в рак печени, поэтому прививка от этого вируса может рассматриваться в качестве вакцины от онкологии.резюмировал Александр Мясников.