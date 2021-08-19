Медик перечислил средства, которые помогут избавиться от герпеса на губах

– Частоту рецидивов можно снизить, это доказанный факт. Еще в 90-е годы прошлого столетия была разработана методика, которая ничего особенного не требует. Все, что вам нужно сделать, это зайти в интернет, скачать список продуктов, богатых аминокислотой аргинин, и уменьшить количество такой пищи в рационе, – сказал врач.
Вместе с тем специалист посоветовал чаще употреблять продукты с большим содержанием такой аминокислоты, как лизин. Сергей Агапкин отметил, что его можно купить в любом магазине спортивного питания, и уточнил, что вещество получают из белка.
– Исследования показывают, что, если снизить потребление аргинина, а лизина увеличить примерно до полутора граммов в день, частота рецидивов герпеса уменьшится на 60–90 процентов. Заболевание не исчезнет вообще, но будет проявляться гораздо реже, – заключил Сергей Агапкин.
На заметкуАргинина много в арахисе, сое, яичном порошке, кедровых и грецких орехах, фундуке, кешью, чечевице и фисташках. Лизин в большом количестве содержится в пармезане, красной икре, кальмарах, минтае, сельди и морском окуне.
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