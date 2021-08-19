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  2. Медик перечислил средства, которые помогут избавиться от герпеса на губах

Медик перечислил средства, которые помогут избавиться от герпеса на губах

Избавиться от герпеса нельзя, но можно заметно снизить частоту рецидивов вирусного заболевания. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


– Частоту рецидивов можно снизить, это доказанный факт. Еще в 90-е годы прошлого столетия была разработана методика, которая ничего особенного не требует. Все, что вам нужно сделать, это зайти в интернет, скачать список продуктов, богатых аминокислотой аргинин, и уменьшить количество такой пищи в рационе, – сказал врач.

Вместе с тем специалист посоветовал чаще употреблять продукты с большим содержанием такой аминокислоты, как лизин. Сергей Агапкин отметил, что его можно купить в любом магазине спортивного питания, и уточнил, что вещество получают из белка.

– Исследования показывают, что, если снизить потребление аргинина, а лизина увеличить примерно до полутора граммов в день, частота рецидивов герпеса уменьшится на 60–90 процентов. Заболевание не исчезнет вообще, но будет проявляться гораздо реже, – заключил Сергей Агапкин.

На заметку

Аргинина много в арахисе, сое, яичном порошке, кедровых и грецких орехах, фундуке, кешью, чечевице и фисташках. Лизин в большом количестве содержится в пармезане, красной икре, кальмарах, минтае, сельди и морском окуне.

Фото: pixabay.com
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