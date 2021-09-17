Медик перечислил проблемы со здоровьем, провоцирующие обморок

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин назвал основные проблемы со здоровьем, которые могут приводить к обморокам.
– Обморок – достаточно грозный симптом, который говорит о дефиците мозгового кровоснабжения, когда по каким-то причинам главный орган центральной нервной системы недополучает питательные вещества или кислород. Причины могут быть разные. Например, сильная анемия или пониженное артериальное давление. Проверить это легко: необходимо измерить давление несколько раз в течение дня, – рассказал врач.
Специалист отметил, что в случае, если взаимосвязь между артериальным давлением и обмороком будет выявлена, пациенту необходимо обратиться за помощью к врачу, чтобы он помог определить причину гипотонии.
– В некоторых случаях причиной обморока могут быть колебания уровня глюкозы в крови, например, у людей с сахарным диабетом. В таком случае нужно пройти глюкозотолерантный тест – анализ крови, который позволяет определить, насколько сохранена чувствительность тканей к инсулину, – обратил внимание Сергей Агапкин.
В заключение врач отметил, что говорить о наличии перечисленных проблем у пациентов можно только тогда, когда обмороки возникают периодически и не приводят к длительной потере сознания.
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