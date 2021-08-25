Медик перечислил предметы, через которые можно заразиться опасными заболеваниями дома

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин заявил, что заразиться некоторыми заболеваниями можно даже в собственном доме. Особую опасность для человека представляют многоразовые сумки, телефоны и деньги.
По словам врача, бактерии способны передаваться человеку даже через предметы обихода. Среди таковых он назвал многоразовые сумки.
– К сожалению, немногие задумываются об их чистке. Скажем, вы купили в магазине мясо, которое немного протекло и намочило сумку. Не увидев этого, выложили в морозильник продукт, а мешочек оставили на своем привычном месте. На следующий день снова пошли с сумкой в магазин, например, за огурцами и помидорами. По приходу домой достали из мешочка овощи и приготовили салат. В такое блюдо могла попасть сальмонелла, потому что после мяса сумка термически обработана не была, – обратил внимание специалист.
Чтобы ликвидировать с поверхности многоразового мешочка все бактерии, можно постирать его с порошком при высокой температуре, отметил доктор.
Также опасность может представлять косметика и используемые для ее нанесения средства.
– Ежедневно используемая косметика накапливает микробы, которые могут вызывать воспаление глаз и губ, покраснения, слезотечения. Поэтому все кисточки и спонжи необходимо регулярно мыть водным раствором, – отметил Сергей Агапкин.
Также важно каждый день с помощью спиртовой салфетки дезинфицировать мобильный телефон.
– Ученые провели исследование, в ходе которого сделали смывы с поверхности телефона и внутреннего ободка унитаза. На смартфоне они обнаружили в 5 раз больше бактерий, – подчеркнул врач.
Однако одно из первых мест в списке самых грязных вещей на свете, считает специалист, занимают деньги.
– На каждом квадратном миллиметре живет 30 тысяч бактерий, – уточнил Сергей Агапкин.
На купюрах может быть и коронавирус. Заболевание держится на них минимум 3–4 дня.
Фото: pixabay.com