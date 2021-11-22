Медик перечислил обязательные для рациона людей с I группой крови продукты

Поскольку у пациентов с I группой крови на 16 процентов выше риск развития язвенной болезни желудка, в их рационе должны присутствовать продукты, препятствующие развитию данной проблемы. О них в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
Отмечается, что язвенную болезнь желудка вызывает хеликобактер пилори.
– У людей с I группой крови на 16 процентов выше риск получить инфекцию хеликобактер пилори и, соответственно, язву, – предупредил Герман Гандельман.
В связи с этим врач посоветовал включать в рацион капусту брокколи, поскольку она содержит сульфорафан – вещество, которое убивает хеликобактер пилори и тем самым не дает развиваться язве желудка.
– То же самое делает простой репчатый лук, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Суточную норму сульфорафана можно получить из ста граммов брокколи или 30 граммов лука.
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