Медик ответил на ключевой вопрос о ревакцинации против коронавируса

– объяснил Валерий Андриенко.Вместе с тем врач отметил, что данных о необходимости ревакцинироваться против COVID-19 разными препаратами на сегодняшний день нет.Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сроки введения бустерной дозы для людей с низким иммунитетом.сказала