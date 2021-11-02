Медик ответил на ключевой вопрос о ревакцинации против коронавируса

Врач Валерий Андриенко в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" ответил на волнующий многих вопрос: нужно ли ревакцинацию против коронавирусной инфекции делать препаратом, который использовался для первой прививки либо стоит выбрать другой.
– Споров было очень много. Кто-то говорил, что если вводить тот же препарат, уже сформированный к содержащимся в вакцине аденовирусным частицам, иммунитет быстрее убьет нужные организму клетки и не будет развиваться иммунитет против коронавируса. Производитель не так давно развеял все мифы и сообщил, что ревакцинацию можно проводить тем же препаратом, – объяснил Валерий Андриенко.
Вместе с тем врач отметил, что данных о необходимости ревакцинироваться против COVID-19 разными препаратами на сегодняшний день нет.
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сроки введения бустерной дозы для людей с низким иммунитетом.
– Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться – это бустерная доза – через шесть месяцев, – сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.