Согласно некоторым исследованиям, риск тяжелого заражения коронавирусной инфекцией зависит от группы крови. В познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко заявил, что делать такие выводы рано, поскольку они не имеют научного подтверждения.
Медик отметил, что в настоящий момент существуют исследования, которые говорят о том, что первая группа крови уменьшает риски тяжело заболеть коронавирусом. А вот вторая, самая распространенная, наоборот, эти риски повышает, к тому же увеличивает шансы заражения COVID-19.
– Эти исследования не нашли научного подтверждения. Мы пока только замечаем некие корреляции, – обратил внимание Валерий Андриенко.
– Какая бы группа крови ни была у вас, мы призываем не расслабляться. Выдерживайте социальную дистанцию, носите маски и заботьтесь о гигиене рук, – заключила ведущая ток-шоу Ольга Венская.
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Медик оценил выводы о связи группы крови и тяжести протекания коронавируса
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