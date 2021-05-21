Медик оценил выводы о связи группы крови и тяжести протекания коронавируса

Медик отметил, что в настоящий момент существуют исследования, которые говорят о том, что первая группа крови уменьшает риски тяжело заболеть коронавирусом. А вот вторая, самая распространенная, наоборот, эти риски повышает, к тому же увеличивает шансы заражения COVID-19.обратил внимание Валерий Андриенко.заключила