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  2. Медик опроверг информацию о возможном иммунитете к коронавирусу у перенесших ОРВИ

Медик опроверг информацию о возможном иммунитете к коронавирусу у перенесших ОРВИ

У пациентов, перенесших ОРВИ, иммунитет к коронавирусной инфекции не формируется, заявил в эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


– Иммунитет тренируется только против определенного вида вирусов или бактерий. Нас окружает огромное количество возбудителей, которые вызывают респираторные заболевания, в том числе грипп, парагрипп, аденовирусы и COVID-19. Всякий раз, когда организм встречается с новым вирусом, он вынужден вырабатывать новые антитела. Поэтому если пациент переболел ОРВИ, то это не защищает его от COVID-19, равно как и перенесенный коронавирус не может защитить от иных заболеваний, – объяснил Дмитрий Шубин.

– Резюмируя сказанное, отмечу, что на внедрение каждого нового инфекционного агента организм вырабатывает новые антитела, которые специфичны именно для этого вируса или бактерии, – обратил внимание врач.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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