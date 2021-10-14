Медик опроверг информацию о возможном иммунитете к коронавирусу у перенесших ОРВИ

У пациентов, перенесших ОРВИ, иммунитет к коронавирусной инфекции не формируется, заявил в эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Иммунитет тренируется только против определенного вида вирусов или бактерий. Нас окружает огромное количество возбудителей, которые вызывают респираторные заболевания, в том числе грипп, парагрипп, аденовирусы и COVID-19. Всякий раз, когда организм встречается с новым вирусом, он вынужден вырабатывать новые антитела. Поэтому если пациент переболел ОРВИ, то это не защищает его от COVID-19, равно как и перенесенный коронавирус не может защитить от иных заболеваний, – объяснил Дмитрий Шубин.
– Резюмируя сказанное, отмечу, что на внедрение каждого нового инфекционного агента организм вырабатывает новые антитела, которые специфичны именно для этого вируса или бактерии, – обратил внимание врач.