Медик определил лучший чай для здоровья мозга

Чай с розмарином улучшает мозговую активность. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Недавние исследования показали, что у розмарина есть выраженное ноотропное действие, то есть он улучшает мозговую активность. Даже на уровне эфирных масел розмарин попадает в головной мозг человека и вызывает там адаптационные изменения, которые очень полезны, например, при интенсивной интеллектуальной нагрузке, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Врач-фитотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Степенский отметил, что на этом полезные свойства розмарина не заканчиваются. В частности, чай, приготовленный на основе таких трав, обладает бактерицидным действием.
– Розмарин бактерицидный. За счет эфирных масел защищает человека и предохраняет пищу, поэтому издавна он используется в качестве консервантов, – уточнил фитотерапевт.
В частности, розмарин защищает от кишечной палочки, стафилококков и стрептококков.
– Издавна было замечено это действие. Розмарин действительно обладает антисептическим, бактерицидным и противовоспалительным действием, поэтому он прекрасно подойдет для чая, – считает Андрей Степенский.
Отмечается, что чай с розмарином следует пить в первой половине дня.
Фото: pixabay.com