Овощи и фрукты являются основой здорового питания, а также важным источником витаминов и минералов. Кроме того, в кожуре этих продуктов содержится много важной для организма человека клетчатки. Волокна улучшают пищеварение и в целом хорошо влияют на здоровье.
В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников объяснил, что в день нужно съедать килограмм овощей и фруктов.
– Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ежедневно нужно съедать полкило овощей и полкило фруктов, – обратил внимание медик.
Врачи отмечают, что весь объем нельзя съедать за один присест. Овощи и фрукты нужно разделять хотя бы на пять порций. При этом каждое блюдо может дополняться различными продуктами, необязательно на протяжении дня питаться одними бананами, например, или огурцами. В общий объем входят как сырые продукты и овощи, так и жареные, запеченные и вареные.
Фото: pixabay.com
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Медик определил ежедневную норму овощей и фруктов
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