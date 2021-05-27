Медик объяснил, является ли покраснение в месте укуса клеща признаком инфицирования

отметил врач.По словам специалиста, если клещ просидит на коже менее 36 часов, то риски передачи опасных бактерий будут очень низкими.подчеркнул Валерий Андриенко.Врач уточнил, что даже в такой ситуации человек может не заразиться. При этом бывают случаи, когда в тело впивается клещ, инфекции в котором нет.Если ребенка или взрослого укусил неполовозрелый маленький и незаметный клещ, нужно срочно начать принимать антибиотики, поскольку именно такие паукообразные чаще всего заражают людей. Валерий Андриенко обратил внимание, что не все препараты подходят детям, поэтому врач посоветовал обратиться к педиатру, который сможет назначить правильные лекарства.