Покраснение в области укуса клеща не указывает на то, что человек заразился болезнью Лайма или энцефалитом. Если паукообразное пробыло на теле меньше 36 часов, опасные бактерии, скорее всего, в организм не попали. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач Валерий Андриенко.
– Если место укуса покраснело сразу, это не говорит о том, что у вас развивается такое заболевание, как Лайм-боррелиоз, – отметил врач.
По словам специалиста, если клещ просидит на коже менее 36 часов, то риски передачи опасных бактерий будут очень низкими.
– Эта бактерия развивается в кишечнике клеща, поэтому паукообразное, так скажем, должно отрыгнуть свое содержимое, чтобы заразить человека, – подчеркнул Валерий Андриенко.
Врач уточнил, что даже в такой ситуации человек может не заразиться. При этом бывают случаи, когда в тело впивается клещ, инфекции в котором нет.
Если ребенка или взрослого укусил неполовозрелый маленький и незаметный клещ, нужно срочно начать принимать антибиотики, поскольку именно такие паукообразные чаще всего заражают людей. Валерий Андриенко обратил внимание, что не все препараты подходят детям, поэтому врач посоветовал обратиться к педиатру, который сможет назначить правильные лекарства.
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Медик объяснил, является ли покраснение в месте укуса клеща признаком инфицирования
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