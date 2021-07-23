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Медик объяснил, в каких случаях перед вакцинацией от COVID-19 надо пройти обследование

Медицинское обследование перед вакцинацией от коронавирусной инфекции требуется в редких случаях. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Дмитрий Чеснов.


– Если у вас нормальное самочувствие, хороший жизненный тонус и настроение, нет никаких жалоб, то это является абсолютным показателем к вакцинации. Но если есть сомнения, нужно сначала сделать общий анализ крови. Если все окажется нормально, смело вакцинируйтесь, – отметил врач.

Вместе с тем для пациентов с хроническими заболеваниями, по словам специалиста, обследование обязательно.

– При наличии некоторых хронических заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной системы нужно убедиться, что они находятся в фазе компенсации. Если обследование покажет, что человек почти здоров, также можно смело вакцинироваться, – резюмировал Дмитрий Чеснов.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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