Боль в пояснице способна сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Так, например, данный симптом может не только указывать на заболевания позвоночника, но и являться следствием рака поджелудочной железы. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
По словам врача-невролога, мануального терапевта Дмитрия Шубина, боль в пояснице не так часто указывает на развитие онкологии, однако медики время от времени сталкиваются с подобной проблемой:
– Рак поджелудочной железы вызывает боли, похожие на боли при проблемах в позвоночнике. Данный дискомфорт зачастую существует годами, пока не становится нерешаемой проблемой.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева подчеркнула, что без МРТ ставить диагноз по одной только боли нельзя.
Вместе с тем ведущий научный сотрудник хирургического отделения опухолей печени и поджелудочной железы НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ Алексей Котельников добавил:
– Болевой синдром при раке поджелудочной железы – это признак запущенности болезни. Врач-клиницист знает, какие симптомы и особенности более характерны для боли при онкологии. На основании этого медик назначит соответствующее обследование. Первым методом, который будет необходим, является ультразвуковая диагностика и исследование крови, включающее так называемые онкомаркеры. На основании вышесказанного уже допустимо более углубленное исследование, где на первое место я поставил бы рентгеновскую компьютерную томографию.
Фото: pixabay.com
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Медик объяснил, в каких случаях боль в пояснице является следствием рака поджелудочной железы
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