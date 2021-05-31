Медик объяснил, в чем заключается главная польза холодного кофе

Для поддержания здоровья организма лучше употреблять кофе, приготовленный без нагрева, нежели напиток, сваренный традиционным способом. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус обратил внимание, что ни горячий, ни холодный кофе не повышают давление.
– Много лет считалось, что кофе может провоцировать артериальную гипертензию, то есть поднимать давление. Примерно в 2010 году поставили точку на этом вопросе: ученые обследовали практически 30 тысяч людей в США и выяснили, что ни холодный, ни горячий кофе не ведет к артериальной гипертензии, поэтому гипертоникам напиток не страшен, – рассказал Андрей Продеус.
Врач посоветовал отдавать предпочтение холодному кофе, поскольку в нем примерно на треть меньше кофеина. Благодаря этому напиток можно употреблять даже перед сном.
– Также в холодном кофе больше полифенолов – соединений, которые не дают нашим клеткам крови слипаться, – отметил Андрей Продеус.
– В горячем кофе этих полифенолов нет, – обратила внимание врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Вместе с тем иммунолог сообщил, что холодный кофе при заварке получается менее горьким и менее кислым, поскольку напиток не нужно кипятить.
– При кипячении кофе выделяются хлорогеновые кислоты, – уточнил Андрей Продеус.
Фото: pixabay.com
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