Медик объяснил появление синяков без причины

Синяки на теле могут появляться не только из-за ушибов, но и на фоне дефицита витаминов, а также развития некоторых заболеваний. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Проблема может быть связана с нехваткой витаминов. Например, дефицит витаминов С и В способен приводить к подобным нарушениям. Но значительно большую опасность таят в себе другие проблемы, например снижение свертывающей способности крови, – отметил медик.
По словам специалиста, чтобы исключить опасные заболевания, нужно сделать несколько анализов.
– Для этого существует анализ крови, который называется коагулограмма. Туда входят МНО, протромбиновое время и протромбиновый индекс. Благодаря этим трем анализам можно судить о причинах возникновения синяков, – обратил внимание Сергей Агапкин.
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