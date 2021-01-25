Ветряную оспу принято считать детским заболеванием, однако в некоторых случаях могут заболеть и взрослые люди. Ветрянка в пожилом возрасте способна оказаться опасным заболеванием, поэтому врачи рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше делать прививку. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Вирус ветрянки относится к семейству герпесов. Он попадает в организм и больше никогда оттуда не уходит, живет в нервных окончаниях всю жизнь. Но поскольку у нас есть иммунитет благодаря прививке в детстве либо перенесенной болезни, мы его не чувствуем. Но только до тех пор, пока не исполнится 65 лет, – обратил внимание врач.
Александр Мясников добавил, что в силу возраста у пожилых начинает снижаться иммунитет, из-за этого и пробуждается ветрянка:
– Вирус, который дремлет и который в детстве вызывал ветрянку, начинает просыпаться и вызывать герпес зостер. Тот самый опоясывающий лишай, при котором появляются высыпания с дикими болями.
Фото: pixabay.com
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Медик объяснил, почему пожилые люди должны прививаться от ветрянки
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