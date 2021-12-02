Медик объяснил, почему опасно игнорировать возникающую на холоде боль в коленных суставах

Боль в коленных суставах, возникающая на холоде, может сигнализировать о развитии остеоартроза. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Одна из начальных стадий остеоартроза – генеративного заболевания суставов – это боль в коленях на холоде. <...> Это одно из первых проявлений, которое должно насторожить. Нужно обследовать коленные суставы, сделать магниторезонансную томографию, потому что она тонко показывает стадию поражения. Также необходимо явиться на прием к ортопеду-травматологу для определения тактики дальнейшего лечения, – обратил внимание мануальный терапевт.
Принимать нестероидные противовоспалительные препараты при болях в коленных суставах, возникших на холоде, не нужно. Гораздо важнее выявить проблему, на которую указывает симптом, и назначить правильное лечение.
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