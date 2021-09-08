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Медик объяснил, почему не следует тренироваться перед сном

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, почему медики не рекомендуют заниматься физическими упражнениями перед сном.


По словам специалиста, когда человек занимается спортом, в его организме начинает происходить выброс гормонов стресса: адреналина, норадреналина и кортизола. Они нужны для того, чтобы сердце работало активнее, а легкие дышали лучше. Также данные гормоны помогают человеку бежать быстрее. Наряду с этим они мешают уснуть, что часто приводит к бессонницам.

– Поэтому примерно за два часа до сна активные физические нагрузки необходимо прекратить, чтобы уровень гормонов вернулся к исходному состоянию, – обратил внимание Сергей Агапкин.

Фото: pixabay.com
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