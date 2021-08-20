Медик объяснил, почему людей укачивает в дороге и как с этим бороться

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко назвал основные причины укачивания и рассказал, как бороться с этой проблемой.
Основными симптомами укачивания, по словам врача, являются слабость, бледность, неустойчивая походка, головокружение, тошнота и рвота.
– В сети можно найти огромное количество лекарств, которые якобы помогают от укачивания. Однако в медицине используют только несколько препаратов, которые действительно работают, – обратил внимание специалист.
Уменьшить проявления укачивания можно и без применения лекарств, считает доктор.
– Если проблема застигла в машине, нужно открыть окно, чтобы свежий воздух обдувал человека. Как правило, начинает укачивать не сразу, должно пройти какое-то время. Можно подгадать его и делать остановки. Достаточно походить 10–15 минут, чтобы не допустить возникновения проблемы, -– сказал доктор.
Укачивать может также из-за чтения книг и использования гаджетов. Поэтому во время поездки данными предметами лучше не пользоваться.
– Часто укачивание возникает из-за несоответствия того, что происходит, например, за бортом плавательного судна, автомобиля или самолета, с нашими внутренними ощущениями. Поэтому нужно наблюдать за движением транспорта и смотреть вдаль Это будет стабилизировать вестибулярный аппарат. Также существует единая рекомендация: за полтора часа до предполагаемой поездки лучше не есть, – подчеркнул врач.
Вместе с тем Валерий Андриенко посоветовал во время путешествия пить маленькими глотками прохладные напитки. Этот способ также поможет в борьбе с укачиванием.
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