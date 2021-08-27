Медик объяснил, почему дети должны болеть часто

Малыши должны болеть не реже 8–10 раз в год, поскольку благодаря частым простудам у детей формируется крепкий иммунитет. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, ребенок может болеть 8–10 раз в год, и это нормально. Таким образом малыш зарабатывает свой иммунитет, – обратил внимание врач.
Кроме того, Александр Мясников вспомнил научную работу, где говорилось о том, что дети, которые болели мало, например 1–2 раза в год, потом хуже учились в старших классах.
– Переболеть коронавирусом, аденовирусом и другими заболеваниями все равно придется, потому что если человек не перенесет их в детстве, столкнется с ними потом, – отметил медик.
Александр Мясников также добавил, что простудные симптомы у детей являются нормой. Они не указывают на то, что иммунитет малыша снижен.
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