Популярное мнение, согласно которому при высокой температуре нельзя пить сладкие напитки, оказалось мифом. Врач Валерий Андриенко, наоборот, посоветовал сбивать температуру у детей при помощи данных продуктов. Такой рекомендацией медик поделился в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1".
По словам врача, на некоторых сайтах по здоровому питанию говорят о том, что высокое содержание сахара в крови ухудшает движение лейкоцитов – клеток, которые защищают организм. Валерий Андриенко развеял этот миф и отметил, что при повышении температуры дети быстро теряют энергию, поэтому глюкоза им необходима.
– Малыши чаще всего не хотят пить и есть, их нужно заставлять или уговаривать сделать это. Запасы энергии в такой ситуации очень быстро расходуются, в результате начинается перекисное окисление липидов. В крови образуются кетоновые тела, которые усугубляют состояние и вызывают такое серьезное осложнение, как гемолитико-уремический синдром, – рассказал специалист.
Валерий Андриенко добавил, что данное осложнение характеризуется обезвоживанием и дефицитом глюкозы, которая помогает бороться с болезнью. Поэтому при высокой температуре детям нужно обязательно давать больше сладких негазированных напитков.
Фото: pixabay.com
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Медик объяснил, какое средство поможет сбить высокую температуру у ребенка
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