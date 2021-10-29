Медик объяснил, каким должен быть правильный рацион питания пожилых людей

Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" описал идеальную диету для людей после 60 лет.
– Что бы посоветовать человеку старше 60 лет? Ровно то, что называется средиземноморской диетой, или диетой по борьбе с артериальной гипертонией, – сказал Александр Мясников и уточнил, что основой такого рациона является морская рыба, которая богата омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.
Кроме того, считает врач, пожилые люди должны в достаточном количестве употреблять овощи и фрукты, причем картофель и бананы не подойдут, поскольку в них содержится много крахмала.
Молоко, творог, сыр в умеренном количестве также подойдут для питания людей в возрасте 60 лет и старше, поскольку в них много кальция. Не стоит забывать включать в рацион продукты из цельных зерен, шоколад (содержит полифенолы – биологически активные вещества), орехи (снижают уровень плохого холестерина), чеснок и зеленый чай.
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